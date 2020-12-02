Завтра оппозиция Армении назовет кандидата на пост премьера

Армянская оппозиция пообещала назвать имя своего кандидата на пост премьер-министра страны во время митинга 3 декабря

Армянская оппозиция пообещала назвать имя своего кандидата на пост премьер-министра страны во время митинга 3 декабря.

Как передает Report со ссылкой на "Спутник Армения", об этом представитель партии "Дашнакцутюн" Арцвик Минасян.

В центре Еревана 2 декабря прошло оппозиционное шествие, участники которого подошли к зданию правительства. Помимо "Дашнакцутюна" в нем участвовали члены партий "Отечество" и "Процветающая Армения".

"Завтра в ходе крупного митинга мы объявим о наших действиях и назовем кандидатуру на пост премьер-министра", — сказал Минасян.

По его мнению, премьер-министр Никол Пашинян хочет любой ценой удержать власть.

"Осталось начать шаги по смещению изменника конституционным способом", — заявил Минасян.