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Завтра министр иностранных дел Венгрии посетит Турцию

Завтра министр иностранных дел Венгрии посетит Турцию Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто посетит Турцию.
В регионе
14 февраля 2024 г. 21:31
Завтра министр иностранных дел Венгрии посетит Турцию

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто посетит Турцию.

Как передает Report, об этом сообщило министерство иностранных дел Турции.

В пресс-службе внешнеполитического ведомства заявили, что визит венгерского дипломата состоится 15 февраля. Сийярто встретится со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом и примет участие в первом заседании Совместного турецко-венгерского экономического и торгового комитета.

На встрече министров планируется обсудить двусторонние отношения, отношения Турция-ЕС и текущие региональные события в рамках "укрепленного стратегического партнерства" между Турцией и Венгрией.

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