Завтра министр иностранных дел Венгрии посетит Турцию

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто посетит Турцию.
Как передает Report, об этом сообщило министерство иностранных дел Турции.
В пресс-службе внешнеполитического ведомства заявили, что визит венгерского дипломата состоится 15 февраля. Сийярто встретится со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом и примет участие в первом заседании Совместного турецко-венгерского экономического и торгового комитета.
На встрече министров планируется обсудить двусторонние отношения, отношения Турция-ЕС и текущие региональные события в рамках "укрепленного стратегического партнерства" между Турцией и Венгрией.