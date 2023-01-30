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Завтра главы МИД России и Египта проведут встречу

Завтра главы МИД России и Египта проведут встречу Глава МИД России Сергей Лавров 31 января проведет переговоры со своим египетским коллегой Самехом Шукри.
В регионе
30 января 2023 г. 17:49
Завтра главы МИД России и Египта проведут встречу

Глава МИД России Сергей Лавров 31 января проведет переговоры со своим египетским коллегой Самехом Шукри.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

"Завтра запланированы переговоры Сергея Лаврова с египетским коллегой", - сказали в министерстве. Другие детали не указали.

Между тем, в МИД Египта сообщили, что в рамках своего визита в Москву Шукри планирует обсудить международные и региональные вопросы, в том числе российско-украинский кризис и его последствия.

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Версия на английском языке FMs of Russia, Egypt to meet on January 31

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