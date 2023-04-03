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Завтра глава МАГАТЭ совершит визит в Москву

Завтра глава МАГАТЭ совершит визит в Москву Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси приедет в Москву 4 апреля.
В регионе
3 апреля 2023 г. 16:58
Завтра глава МАГАТЭ совершит визит в Москву

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси приедет в Москву 4 апреля.

Как передает Report, об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"На днях, послезавтра, будет его очередная встреча с российской межведомственной делегацией на территории России", - уточнил он.

Ранее Гросси заявил, что вскоре может отправиться в Россию для проведения переговоров по Запорожской атомной электростанции.

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