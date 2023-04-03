Завтра глава МАГАТЭ совершит визит в Москву

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси приедет в Москву 4 апреля.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси приедет в Москву 4 апреля.

Как передает Report, об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"На днях, послезавтра, будет его очередная встреча с российской межведомственной делегацией на территории России", - уточнил он.

Ранее Гросси заявил, что вскоре может отправиться в Россию для проведения переговоров по Запорожской атомной электростанции.