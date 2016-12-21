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    Завтра генконсульства Ирана в Турции работать не будут

    Граждан просят 22 декабря не обращаться в генконсульства

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Генконсульства Ирана в Стамбуле, Эрзуруме и Трабзоне будут закрыты и 22 декабря.

    Как сообщает Report со ссылкой на Ulusalkanal, информацию распространил сайт посольства Тегерана в Анкаре.

    По информации из диппредставительства, граждан просят в этот день не обращаться в генконсульства.

    Отметим, что в связи с убийством посла России в Турции Андрея Карлова иранская сторона заявила, что 21 декабря генконсульства страны в указанных городах работать не будут.  

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