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​​​​​​​Завтра будет введена в эксплуатацию скоростная железнодорожная линия Анкара-Сивас

​​​​​​​Завтра будет введена в эксплуатацию скоростная железнодорожная линия Анкара-Сивас Завтра будет введена в эксплуатацию высокоскоростная железнодорожная линия Анкара-Сивас, входящая в число "Мегапроектов Турции".
В регионе
25 апреля 2023 г. 22:12
​​​​​​​Завтра будет введена в эксплуатацию скоростная железнодорожная линия Анкара-Сивас

Завтра будет введена в эксплуатацию высокоскоростная железнодорожная линия Анкара-Сивас, входящая в число "Мегапроектов Турции".

Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, в церемонии открытия примет участие и президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Скоростной поезд Анкара-Сивас будет курсировать со скоростью 250 км в час и будет иметь на маршруте всего 8 остановок.

Железнодорожная линия сократит расстояние между Анкарой и Сивасом с 603 километров до 405 километров, а также сократит время в пути.

Строительство линии началось в 2007 году. Протяженность железнодорожной линии составляет 393 километра.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAnkara-Sivas yüksək sürətli qatar xətti sabah istifadəyə veriləcək

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