​​​​​​​Завтра будет введена в эксплуатацию скоростная железнодорожная линия Анкара-Сивас

Завтра будет введена в эксплуатацию высокоскоростная железнодорожная линия Анкара-Сивас, входящая в число "Мегапроектов Турции".

Завтра будет введена в эксплуатацию высокоскоростная железнодорожная линия Анкара-Сивас, входящая в число "Мегапроектов Турции".

Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, в церемонии открытия примет участие и президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Скоростной поезд Анкара-Сивас будет курсировать со скоростью 250 км в час и будет иметь на маршруте всего 8 остановок.

Железнодорожная линия сократит расстояние между Анкарой и Сивасом с 603 километров до 405 километров, а также сократит время в пути.

Строительство линии началось в 2007 году. Протяженность железнодорожной линии составляет 393 километра.