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Завод по производству ацетона загорелся в Ленинградской области

Завод по производству ацетона загорелся в Ленинградской области Крупный пожар тушат в Гатчине Ленинградской области на территории завода, где производят ацетон.
В регионе
10 января 2025 г. 09:33
Завод по производству ацетона загорелся в Ленинградской области

Крупный пожар тушат в Гатчине Ленинградской области на территории завода, где производят ацетон.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает комитет правопорядка и безопасности региона.

"В районе 6 утра поступило сообщение о пожаре на территории завода по производству ацетона. По предварительной информации, горит двухэтажное здание, произошел разлив ацетона", - говорится в сообщении.

Пожару присвоен второй ранг.

Как уточняет пресс-служба правительства Ленинградской области, горят два кирпичных здания на территории завода на Индустриальной улице. По предварительной информации, работники предприятия своевременно покинули опасную зону.

В городе производится забор проб воздуха на содержание предельно допустимой концентрации опасных веществ.

Ранее со ссылкой на МЧС сообщалось, что в Гатчине на территории промзоны горит двухэтажное кирпичное здание на площади 1,6 тыс. кв. метров. Информации о пострадавших не поступало.

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