Завод по производству ацетона загорелся в Ленинградской области

Крупный пожар тушат в Гатчине Ленинградской области на территории завода, где производят ацетон.
Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает комитет правопорядка и безопасности региона.
"В районе 6 утра поступило сообщение о пожаре на территории завода по производству ацетона. По предварительной информации, горит двухэтажное здание, произошел разлив ацетона", - говорится в сообщении.
Пожару присвоен второй ранг.
Как уточняет пресс-служба правительства Ленинградской области, горят два кирпичных здания на территории завода на Индустриальной улице. По предварительной информации, работники предприятия своевременно покинули опасную зону.
В городе производится забор проб воздуха на содержание предельно допустимой концентрации опасных веществ.
Ранее со ссылкой на МЧС сообщалось, что в Гатчине на территории промзоны горит двухэтажное кирпичное здание на площади 1,6 тыс. кв. метров. Информации о пострадавших не поступало.