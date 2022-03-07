В Беларуси завершился третий раунд переговоров между РФ и Украиной
Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.
Переговоры продлились около трех часов.
Напомним, что первый раунд переговоров состоялся в Гомельской области Беларуси 28 февраля. Затем переговоры переместились в Беловежскую пущу, где 3 марта прошел второй раунд переговоров.
18:54
В Беларуси начались переговоры российской и украинской делегаций.
Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, что первый раунд переговоров состоялся в Гомельской области Беларуси 28 февраля. Затем переговоры переместились в Беловежскую пущу, где 3 марта прошел второй раунд переговоров.