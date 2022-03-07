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Завершился третий раунд переговоров между РФ и Украиной

Завершился третий раунд переговоров между РФ и Украиной В Беларуси начались переговоры российской и украинской делегаций.
В регионе
7 марта 2022 г. 21:50
Завершился третий раунд переговоров между РФ и Украиной

В Беларуси завершился третий раунд переговоров между РФ и Украиной

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Переговоры продлились около трех часов.

Напомним, что первый раунд переговоров состоялся в Гомельской области Беларуси 28 февраля. Затем переговоры переместились в Беловежскую пущу, где 3 марта прошел второй раунд переговоров.

18:54

В Беларуси начались переговоры российской и украинской делегаций.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, что первый раунд переговоров состоялся в Гомельской области Беларуси 28 февраля. Затем переговоры переместились в Беловежскую пущу, где 3 марта прошел второй раунд переговоров.

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Версия на азербайджанском языке Belarusda Ukrayna və Rusiya danışıqları başa çatıb

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