Завершился третий раунд переговоров между РФ и Украиной

В Беларуси начались переговоры российской и украинской делегаций.

В Беларуси завершился третий раунд переговоров между РФ и Украиной

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Переговоры продлились около трех часов.

Напомним, что первый раунд переговоров состоялся в Гомельской области Беларуси 28 февраля. Затем переговоры переместились в Беловежскую пущу, где 3 марта прошел второй раунд переговоров.

18:54

В Беларуси начались переговоры российской и украинской делегаций.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, что первый раунд переговоров состоялся в Гомельской области Беларуси 28 февраля. Затем переговоры переместились в Беловежскую пущу, где 3 марта прошел второй раунд переговоров.