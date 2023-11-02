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Завершились технические переговоры о закупке Турцией у США F-16

Завершились технические переговоры о закупке Турцией у США F-16 Переговоры на техническом уровне о приобретении Турцией у США истребителей F-16 завершены. Турецкая сторона рассчитывает на положительное решение вопроса.
В регионе
2 ноября 2023 г. 18:42
Завершились технические переговоры о закупке Турцией у США F-16

Переговоры на техническом уровне о приобретении Турцией у США истребителей F-16 завершены. Турецкая сторона рассчитывает на положительное решение вопроса.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал TRT Haber со ссылкой на источники в Минобороны республики.

"Переговоры технических делегаций завершены, мы ждем скорейшего и в положительном ключе окончания в США соответствующих законодательных процедур. Мы в очередной раз говорим о том, что США не следует увязывать эту проблему с какими-либо условиями", - отметили в военном ведомстве Турции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял, что в США продолжают увязывать одобрение поставок Анкаре F-16 с положительным решением вопроса о вступлении Швеции в НАТО. Эрдоган в конце октября подписал ратификационный протокол о вступлении Швеции в Североатлантический альянс и направил его в парламент, когда он будет рассмотрен меджлисом, пока не сообщается.

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