Завершились переговоры Путина и Макрона

Переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона продлились чуть более пяти часов и затянулись почти до полуночи.

Переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона продлились чуть более пяти часов и затянулись почти до полуночи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, лидеры начали беседу один на один в представительском кабинете первого корпуса Кремля.

Затем они продолжили за рабочим обедом. Пресс-конференция пройдет в Екатерининском зале первого корпуса Кремля.

Как отметил Путин, открывая переговоры, между Москвой и Парижем создана "хорошая атмосфера для того, чтобы налаживать отношения в целом между двумя странами". Президент РФ также констатировал, что Франция неизменно принимает самое активное участие в выработке принципиальных решений по европейской безопасности.