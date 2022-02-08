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Завершились переговоры Путина и Макрона

Завершились переговоры Путина и Макрона Переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона продлились чуть более пяти часов и затянулись почти до полуночи.
В регионе
8 февраля 2022 г. 00:51
Завершились переговоры Путина и Макрона

Переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона продлились чуть более пяти часов и затянулись почти до полуночи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, лидеры начали беседу один на один в представительском кабинете первого корпуса Кремля.

Затем они продолжили за рабочим обедом. Пресс-конференция пройдет в Екатерининском зале первого корпуса Кремля.

Как отметил Путин, открывая переговоры, между Москвой и Парижем создана "хорошая атмосфера для того, чтобы налаживать отношения в целом между двумя странами". Президент РФ также констатировал, что Франция неизменно принимает самое активное участие в выработке принципиальных решений по европейской безопасности.

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Версия на азербайджанском языке Putin və Makron arasında 5 saat davam edən görüş başa çatıb

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