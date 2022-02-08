Завершились переговоры Путина и Макрона

Переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона продлились чуть более пяти часов и затянулись почти до полуночи.
Затем они продолжили за рабочим обедом. Пресс-конференция пройдет в Екатерининском зале первого корпуса Кремля.
Как отметил Путин, открывая переговоры, между Москвой и Парижем создана "хорошая атмосфера для того, чтобы налаживать отношения в целом между двумя странами". Президент РФ также констатировал, что Франция неизменно принимает самое активное участие в выработке принципиальных решений по европейской безопасности.