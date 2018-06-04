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    Завершились переговоры между США и Турцией

    Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Завершилась проходящая в Вашингтоне встреча министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу с госсекретарем США Майклом Помпео. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Hürriyet, об этом М.Чавушоглу написал на своей странице в Twitter.

    Обсуждения длились около часа: "На встрече с госсекретарем Майклом Помпео мы обсудили двусторонние связи, связанную с Манбиджем "Дорожную карту", ситуацию в Сирии и другие региональные вопросы".

    М.Помпео и М.Чавушоглу также обсудили вопрос выдачи Турции ныне скрывающегося в США руководителя FETÖ Фетхуллаха Гюлена. 

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