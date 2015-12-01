Состоялась встреча президентов Турции и США

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Завершилась встреча президентов Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и США Барака Обамы, проводимой в рамках 21-й конференции по изменению климата в Париже.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", встреча продолжалась около часа.

На встрече приняли участие глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, советник МИД Турции Феридун Синирлиоглу, пресс-секретарь президента Турции, посол Ибрахим Калын и главный советник по внешним делам администрации главы турецкого государства Ахмет Йылдыз.

В ходе встречи стороны обсудили ситуацию в Сирии, борьбу против терроризма и ситуацию в связи со сбитым российским самолетом, нарушившим турецкую границу.

После закрытой для медиа встречи лидеры двух стран провели совместную пресс-конференцию.

На пресс-конференции Барак Обама отметил, что после того, как был сбит российский самолет, были обсуждены перспективы совместной деятельности России и Турции: "Мы поддерживаем право самообороны Турции. Мы поговорили о дипломатических путях разрешения напряженности между двумя странами".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что на территории, где был сбит российский самолет, нет террористической группировки ИГИЛ. Он также отметил, что является сторонником дипломатического решения напряженности с Россией.

Отметим, что на форуме участвуют около 150 глав государств и правительств, в том числе президент США Барак Обама, президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, президент Китая Си Цзинпинь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и др.