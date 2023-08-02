Завершено следствие против обвиняемого в отмывании денег экс-депутата Армении

Завершено следствие по делу против экс-депутата парламента Армении Артура Геворкяна.

Завершено следствие по делу против экс-депутата парламента Армении Артура Геворкяна.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армении, об этом сообщает пресс-служба Антикоррупционного комитета.

Следствие проводилось удаленно, учитывая, что Геворкян скрывается от правоохранительных органов, отмечает пресс-служба комитета. Материалы дела переданы для рассмотрения в суд.

По материалам дела, Геворкян обвиняется в отмывании денег в объемах 1 млрд 433 млн драмов (по текущему курсу около 3,7 млн долларов).

В частности, следствие выяснило, что Геворкян, 2009-2012 годах руководивший административным районом Давидашен г. Еревана, 2 февраля 2010 года приобрел там земельный участок в 2 тыс. кв м за 9,48 млн драмов (по текущему курсу чуть больше 23 тыс. долларов), а в июле 2011 года - участок в 3 500 кв м чуть более за 15,8 млн драмов (чуть больше 40 тыс. долларов), оба раза по заниженной цене. После этого, в 2018 году, Геворкян продал эти участки примерно за 176,3 и 308,7 млн драмов, то есть в десятки раз дороже.

Кроме того, в 2012-2018 годах Геворкян совершил траты в 90,3 млн драмов (по текущему курсу около 230 тыс. долларов) и 247,7 тыс. долларов, не подтвержденные официально зарегистрированными доходами.

Для отмывания этих денег Геворкян в 2012-2019 годах приобрел ряд автомашин и объектов недвижимости, в том числе квартиры в Лос-Анджелесе (в районах Вудленд Хиллс, Глендейл и Вэлли-Вилледж, стоимостью в 490 тыс., 500 тыс. и 475 тыс. долларов соответственно), а также особняк в Глендейле стоимостью в 1,52 млн долларов.

Он признан виновным и объявлен в розыск, в его отношении заочно применен арест.

Геворкян - племянник Рубена Геворкяна, главы Давидашенского муниципалитета Еревана в 1996-1999 гг., позже – депутата парламента (от партии "Процветающая Армения"). В 2008-12 годах Геворкян-младший сам руководил Давидашенским муниципалитетом (позже – административным районом), а затем, в 2012-2018 годах, избирался депутатом от Республиканской партии Армении.