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    Заведующий Управлением безопасности Турции получил взятку в деле, связанном с FETÖ

    Прокуратура провинции Мерсин обвиняет давшее взятку лицо в сотрудничестве с FETÖ и возбудила в его отношении уголовное дело

    Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Заведующий Управлением безопасности района Эрдемли турецкой провинции Мерсин Али Доган и некий А.Э., имя которого на разглашается, задержаны по подозрению в получении взятки на сумму 70 тыс. турецких лир (25 278 долларов).

    Как сообщает Report со ссылкой на DHA, они обещали одному лицу, что освободят его от следствия, связанного с террористической организацией FETÖ.

    Прокуратура провинции Мерсин возбудила в отношении данного лица уголовное дело, обвинив его в сотрудничестве с FETÖ.

    А заведующий Управлением безопасности Али Доган обещал за взятку в размере 70 тыс. турецких лир помочь ему избежать следствия. 

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