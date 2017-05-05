Заведующий Управлением безопасности Турции получил взятку в деле, связанном с FETÖ

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Заведующий Управлением безопасности района Эрдемли турецкой провинции Мерсин Али Доган и некий А.Э., имя которого на разглашается, задержаны по подозрению в получении взятки на сумму 70 тыс. турецких лир (25 278 долларов).

Как сообщает Report со ссылкой на DHA, они обещали одному лицу, что освободят его от следствия, связанного с террористической организацией FETÖ.

Прокуратура провинции Мерсин возбудила в отношении данного лица уголовное дело, обвинив его в сотрудничестве с FETÖ.

А заведующий Управлением безопасности Али Доган обещал за взятку в размере 70 тыс. турецких лир помочь ему избежать следствия.