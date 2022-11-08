Заведено уголовное дело в отношении бывшего ректора Ереванского медуниверситета

В отношении бывшего ректора Ереванского медуниверситета Михаила Нариманяна заведено уголовное дело по факту хищения имущества в особо крупном размере

В отношении бывшего ректора Ереванского медуниверситета Михаила Нариманяна заведено уголовное дело по факту хищения имущества в особо крупном размере.

Как передает Report со ссылкой на "Спутник Армения", он обвиняется в хищении имущества, принадлежащего ЕГМУ на сумму в 39 млн. 600 тыс. драмов (более 98 тысяч долларов США).

Речь идет о приобретении по завышенным ценам (с последующими "откатами") коттеджей гостиничного комплекса "Цовасар", принадлежащего ООО "Навасар".

Предпринимаются меры для выявления всего круга лиц, причастных к коррупционной схеме, и возбуждения уголовных дел против них, заявили в пресс-службе прокуратуры Армении.