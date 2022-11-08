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Заведено уголовное дело в отношении бывшего ректора Ереванского медуниверситета

Заведено уголовное дело в отношении бывшего ректора Ереванского медуниверситета В отношении бывшего ректора Ереванского медуниверситета Михаила Нариманяна заведено уголовное дело по факту хищения имущества в особо крупном размере
В регионе
8 ноября 2022 г. 12:31
Заведено уголовное дело в отношении бывшего ректора Ереванского медуниверситета

В отношении бывшего ректора Ереванского медуниверситета Михаила Нариманяна заведено уголовное дело по факту хищения имущества в особо крупном размере.

Как передает Report со ссылкой на "Спутник Армения", он обвиняется в хищении имущества, принадлежащего ЕГМУ на сумму в 39 млн. 600 тыс. драмов (более 98 тысяч долларов США).

Речь идет о приобретении по завышенным ценам (с последующими "откатами") коттеджей гостиничного комплекса "Цовасар", принадлежащего ООО "Навасар".

Предпринимаются меры для выявления всего круга лиц, причастных к коррупционной схеме, и возбуждения уголовных дел против них, заявили в пресс-службе прокуратуры Армении.

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Версия на азербайджанском языке İrəvan Tibb Universitetinin keçmiş rektoru barəsində cinayət işi başlanılıb

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