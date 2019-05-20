​Заур Даргаллы избран главой ИВ Марнеульского района Грузии

Центральная избирательная комиссия Грузии (ЦИК) объявила результаты голосования по всем 90 избирательным участкам в Марнеульском районе.
Как передает местное бюро Report, кандидат от партии “Грузинская мечта” Заур Даргаллы был избран главой района, набрав 78,6% голосов.
Кандидат от оппозиционной партии "Национальное движение" Агиль Мустафаев получил 11,49 процента голосов, от "Европейской Грузии" Ахмед Имамгулиев - 7,54 процента, независимый кандидат Али Бадиров - 1,21 процента.
Отметим, что за пост главы исполнительной власти Марнеули боролись 15 кандидатов. Явка избирателей составила 35,82 процента.
Cəmilə BabayevaАвтор новости