Заур Даргаллы избран главой ИВ Марнеульского района Грузии

​Заур Даргаллы избран главой ИВ Марнеульского района Грузии

20 мая, 2019 07:43

https://report.az/storage/news/cb5f6f70dd1b08647b322ead71bfef03/598fbdf7-2a1e-4f44-9455-ea8fad05c4d5_292.jpg Центральная избирательная комиссия Грузии (ЦИК) объявила результаты голосования по всем 90 избирательным участкам в Марнеульском районе. Как передает местное бюро Report, кандидат от партии “Грузинская мечта” Заур Даргаллы был избран главой района, набрав 78,6% голосов. Кандидат от оппозиционной партии "Национальное движение" Агиль Мустафаев получил 11,49 процента голосов, от "Европейской Грузии" Ахмед Имамгулиев - 7,54 процента, независимый кандидат Али Бадиров - 1,21 процента. Отметим, что за пост главы исполнительной власти Марнеули боролись 15 кандидатов. Явка избирателей составила 35,82 процента.

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