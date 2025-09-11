Заур Ахмедов: Запуск TRIPP расширит возможности для финского бизнеса

Финские экспортеры получат доступ к более диверсифицированным маршрутам в Азию благодаря проекту TRIPP ("маршрут Трампа") - 42-километровому отрезку Зангезурского коридора, который пройдет по территории Армении.

Как передает Report, об этом говорится в статье посла Азербайджана в Финляндии Заура Ахмедова для издания Daily Finland.

"С запуском TRIPP и укреплением Среднего коридора финские экспортеры получат доступ к более диверсифицированным маршрутам в Азию. Это означает новые рынки, а также более короткие, безопасные и экологичные транспортные сообщения", - отметил посол.

Он пояснил, что после запуска TRIPP общая пропускная способность Среднего коридора увеличится, "что создаст новые возможности для финских компаний благодаря более быстрым и безопасным цепочкам поставок".

Дипломат также подчеркнул, что совместная декларация, подписанная в Белом доме лидерами Азербайджана и Армении при посредничестве президента США, открывает "новую главу" в истории Южного Кавказа.

"Прорыв в Вашингтоне и прекращение существования Минской группы ОБСЕ знаменуют собой новое начало. Регион вышел из зоны геополитического риска и перешел в стадию определенного мирного процесса, и дальнейшие шаги уже согласованы. Таким образом, у Южного Кавказа теперь есть все возможности стать мостом между Европой и Азией, открывая двери для торговли, сотрудничества и культурного обмена", - подчеркнул Заур Ахмедов.