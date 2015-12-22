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    В Греции затонула лодка с беженцами, погибли 11 человек

    Сотрудникам береговой охранной службы Турции удалось спасти 7 беженцев

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Затонула лодка, перевозящая беженцев, пытавшихся перейти из района Кушадасы турецкой провинции Айдын в Грецию. В результате погибли 11 человек, 3 из которых были детьми.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, сотрудникам береговой охранной службы Турции удалось спасти 7 беженцев.

    Спасенные помещены в государственную клинику в Кушадасы.

    Отметим, что согласно информации ООН на 21 декабря, общее количество беженцев и мигрантов в Европе составляет 1 млн. 5 тыс. 504 человека. Большинство из них (816 752 человека) перешли из Греции в Европу морским путем. 

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