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    Затонул корабль с сирийскими беженцами, 3 ребенка погибли

    В результате спасательных операций, проведенных сотрудниками Службы береговой охраны Турции, из воды извлечено 4 трупа

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Затонул корабль с сирийскими беженцами, направляющимися из села Фенер района Дидим турецкой провинции Айдын на греческие острова, в результате чего погибли 4 человека, в том числе 3 ребенка. 

    Как сообщает Report, информацию об этом распространило агентство Анадолу. 

    Согласно информации, корабль перевозил сирийских беженцев. Корабль затонул у берегов острова Буламач. 

    В результате спасательных операций, проведенных сотрудниками Службы береговой охраны Турции, из воды извлечено 4 трупа. 

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