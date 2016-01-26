Затонул корабль с сирийскими беженцами, 3 ребенка погибли

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Затонул корабль с сирийскими беженцами, направляющимися из села Фенер района Дидим турецкой провинции Айдын на греческие острова, в результате чего погибли 4 человека, в том числе 3 ребенка.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило агентство Анадолу.

Согласно информации, корабль перевозил сирийских беженцев. Корабль затонул у берегов острова Буламач.

В результате спасательных операций, проведенных сотрудниками Службы береговой охраны Турции, из воды извлечено 4 трупа.