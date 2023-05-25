Застрявшие в украинских портах турецкие суда вернутся в Турцию в течение 5-10 дней

Турецкие суда, которые из-за конфликта в Украине, остались заблокированными в портах этой страны, вернутся в течение 5-10 дней.

Турецкие суда, которые из-за конфликта в Украине, остались заблокированными в портах этой страны, вернутся в течение 5-10 дней.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг замруководителя Главного управления по международной торговле и услугам при Министерстве торговли Турции и координатор зернового коридора Юсуф Каракаш.

"В настоящее время принадлежащие Турции суда остаются в украинских портах из-за продолжающегося конфликта. Ситуация с этими судами постоянно мониторится министерством торговли и Совместным координационным центром. Ожидается, что эти суда будут доставлены в Турцию в течение ближайших 5-10 дней", - цитирует Каракаша газета Milliyet.

Турция, Китай и Испания приняли больше всего судов с продовольствием в рамках зерновой сделки, сообщил Каракаш.

"К настоящему моменту по зерновому коридору было перевезено 30,3 млн тонн зерна на 953 судах. Большая часть продукции была отправлена в Китай. Это 23% от общего объема. У Испании доля 18%, а у Турции - 11,87%. В общей сложности Турция приняла 222 судна, а 420 судов прошли через нее в рамках работы зернового коридора", - заявил координатор.