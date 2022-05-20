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Защитник Мариуполя опубликовал последние фото с "Азовстали"

Защитник Мариуполя опубликовал последние фото с "Азовстали" Защитник Мариуполя Дмитрий Козацкий (позывной "Орест") выложил ряд кадров из разрушенной "Азовстали". На фото можно увидеть последствия бомбардировок завода, который все это время атаковали российские войска.
В регионе
20 мая 2022 г. 14:24
Защитник Мариуполя опубликовал последние фото с Азовстали

Защитник Мариуполя Дмитрий Козацкий (позывной "Орест") выложил ряд кадров из разрушенной "Азовстали". На фото можно увидеть последствия бомбардировок завода, который все это время атаковали российские войска.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, он разместил фото в Twitter.

"Кстати, пока я буду в плену, оставлю вам фото в лучшем качестве, отправляйте их на все журналистские премии и фотоконкурсы, если что-то выиграю, после выхода будет очень приятно. Спасибо всем за поддержку. До встречи", - сопроводил он подписью фото.

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Версия на английском языке ФотоMariupol defender shares last photos from Azovstal steelworks

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