Защита экс-президента Армении обжаловала его арест

Адвокат бывшего президента Армении Роберта Кочаряна обжаловала его арест в Кассационном суде

26 декабря, 2018 12:28

https://report.az/storage/news/799d968250d0c829837cdb642bf9b2dc/95057a1b-ce68-41aa-bb69-acd0a5f34cd0_292.jpg Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Защита бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, арестованного по обвинению в свержении конституционного строя, обжаловала его арест в Кассационном суде. Как передает Report,об этом РИА "Новости" сообщила пресс-секретарь команды адвокатов Кочаряна Элен Аракелян. "Вчера мы подали кассационную жалобу. Она зарегистрирована Кассационным судом", - заявила Э.Аракелян. Ранее суд вернул под арест экс-президента Армении Роберта Кочаряна.