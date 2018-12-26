Защита экс-президента Армении обжаловала его арест

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Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Защита бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, арестованного по обвинению в свержении конституционного строя, обжаловала его арест в Кассационном суде.
Как передает Report,об этом РИА "Новости" сообщила пресс-секретарь команды адвокатов Кочаряна Элен Аракелян.
"Вчера мы подали кассационную жалобу. Она зарегистрирована Кассационным судом", - заявила Э.Аракелян.
Ранее суд вернул под арест экс-президента Армении Роберта Кочаряна.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости