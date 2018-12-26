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    Защита экс-президента Армении обжаловала его арест

    Адвокат бывшего президента Армении Роберта Кочаряна обжаловала его арест в Кассационном суде

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Защита бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, арестованного по обвинению в свержении конституционного строя, обжаловала его арест в Кассационном суде.

    Как передает Report,об этом РИА "Новости" сообщила пресс-секретарь команды адвокатов Кочаряна Элен Аракелян.

    "Вчера мы подали кассационную жалобу. Она зарегистрирована Кассационным судом", - заявила Э.Аракелян.

    Ранее суд вернул под арест экс-президента Армении Роберта Кочаряна

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