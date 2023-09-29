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Защита обжаловала арест сына экс-президента Армении Кочаряна в Апелляционном суде

Защита обжаловала арест сына экс-президента Армении Кочаряна в Апелляционном суде Защита сына второго президента Армении Роберта Кочаряна - Левона обжаловала его арест в Апелляционном суде.
В регионе
29 сентября 2023 г. 14:34
Защита обжаловала арест сына экс-президента Армении Кочаряна в Апелляционном суде

Защита сына второго президента Армении Роберта Кочаряна - Левона обжаловала его арест в Апелляционном суде.

Как передает Report, об этом сообщила Sputnik-Армения его адвокат Гаяне Папоян.

"Обвинение не только ложно, фальшиво, но и, выражаясь юридическим языком, речь идет о преступлении средней тяжести, по которому согласно решению коллегии прокуратуры, не должен применяться арест", - сказала Папоян.

По ее словам, Кочарян раньше не был судим, но суд применил очевидный незаконный арест в его отношении. Адвокат обратила внимание на то, что обвинение настолько безосновательно, что суд решил арестовать его только на месяц – обычно в таких случаях дают сразу два.

Адвока также сообщила, что все обвинения основываются исключительно на показаниях двух полицейских. Но в соцсетях были опубликованы видеокадры – там видно, кто кого избивается.

"Судья почему-то посчитал более убедительными утверждения полицейских, а не видеокадры", - сказала Папоян.

В качестве обоснования необходимости ареста обвинение указало на возможность побега, воздействия на следствие и совершения преступления со стороны Кочаряна. Суд посчитал все эти варианты возможными.

Напомним, что 22 сентября Кочаряна подвергли приводу во время антиправительственных акций. Тогда же он был избит сотрудниками полиции, после чего его госпитализировали. Позже, однако, стало известно, что Кочарян задержан по подозрению в избиении четырех полицейских.

При этом по факту было возбуждено уголовное дело. Утром 24 сентября защита заявила, что отозвала жалобу о задержании Левона Кочаряна, назвав судью ангажированным.

25 сентября Кочарян был арестован сроком на один месяц.

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