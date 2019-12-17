Защита экс-замминистра обороны Армении предлагает более 3 млн долларов в качестве залога

Адвокаты бывшего замминистра обороны Армении, генерал-лейтенанта Манвела Григоряна, арестованного по обвинению в незаконном хранении оружия и боеприпасов и присвоении чужого имущества, во вторник предложили в качества залога за освобождение их подзащитного взять 25 единиц недвижимого имущества на сумму более 3 млн долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, заседание суда транслировали в режиме реального времени местные новостные порталы.

"Большая часть недвижимости Григоряна и его ближайшего окружения решением суда находится под арестом. Мы предлагаем взять в качестве залога за освобождение нашего подзащитного 25 единиц недвижимого имущества, которые не находятся под арестом. По оценке независимой экспертизы, рыночная стоимость этой недвижимости составляет порядка 1 млрд 600 млн драмов (примерно 3 млн 300 тыс. долларов)", - отметил адвокат Григоряна Левон Багдасарян.

Судебное заседание из-за отсутствия обвиняемого Манвела Григоряна было отложено, однако суд принял к рассмотрению ходатайство его адвокатов.