Защита бывшего замглавы Генштаба ВС Армении настаивает на проведении открытого суда

Защита бывшего замначальника Генштаба ВС Армении Тирана Хачатряна настаивает на проведении открытого суда.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в заявлении его адвокатов Вараздата Арутюняна и Армена Андрикяна.
"Сторона защиты будет настаивать на том, чтобы суд проходил в открытом режиме, обеспечивая публичность процесса и информированность общества", - сказано в документе.
Адвокаты сообщили, что предварительное следствие по делу завершено и оно направлено в суд. Расследование длилось 4 года.
"Несмотря на то, что по обвинению Хачатряну не грозит лишения свободы, однако по решению судьи Масиса Мелконяна он 24 дня незаконно находится под арестом", - говорится в сообщении.
Отметим, в отношении Хачатряна возбуждено уголовное дело о должностной халатности во время 44-дневной войны.
Кроме того, в январе прошлого года в отношении Хачатряна возбуждено уголовное дело по признакам хулиганства с применением оружия (часть 3-я ст. 297-й УК Армении). Он был арестован после ссоры и потасовки в одном из ресторанов - Хачатрян во время драки выстрелил из наградного оружия, случайно ранив одного из посетителей ресторана, не имевшего отношения к ссоре.