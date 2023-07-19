Защита арестованного экс-министра образования Армении направит жалобу в ЕСПЧ

Защита зампреда Республиканской партии Армении (РПА), экс-министра образования и науки Армена Ашотяна направит жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Защита зампреда Республиканской партии Армении (РПА), экс-министра образования и науки Армена Ашотяна направит жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

экс-министр образования и науки

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщил на пресс-конференции его адвокат Тигран Атанесян.

"Одну жалобу я уже представил – касательно незаконного запрета на выезд из страны в прошлом году. Отказались инициировать уголовное производство, мы прошли все судебные инстанции и обратились в ЕСПЧ", - сказал Атанесян.

Касаясь самого дела, адвокат отметил, что с правовой точки зрения его можно отнести к разряду "нонсенса и абсурда".

Ашотян, напомнил адвокат, обвиняется в злоупотреблении полномочиями, растрате и отмывании денег на посту главы Совета попечителей самого богатого вуза Армении - Ереванского медицинского университета. На самом деле, продолжил Атанесян, возглавляемая Ашотяном структура и профсоюз действительно купили недвижимость, однако она продолжает принадлежать покупателям, а ее стоимость с тех пор возросла вдвое.

Дело, по словам Атанесяна, расследуется уже 4 года – СК и СНБ ничего не нашли. Поэтому оно шло к закрытию, однако потом решили выдвинуть обвинение.

Защита настаивает, что арест Ашотяна политически мотивирован и связан с критикой действующих властей. Ашотян является политическим заключенным и об этом заявляют, в том числе, правящая в ЕС партия, европейские структуры, отметил защитник.