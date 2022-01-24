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Заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдет 27 мая в Бишкеке

Заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдет 27 мая в Бишкеке Следующее заседание Высшего Евразийского экономического совета, а также Евразийский экономический форум запланированы на 27 мая 2022 года.
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24 января 2022 г. 11:33
Заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдет 27 мая в Бишкеке

Следующее заседание Высшего Евразийского экономического совета, а также Евразийский экономический форум запланированы на 27 мая 2022 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила на брифинге помощник председателя коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина.

"Члены совета обсудили предложение Кыргызской Республики о тематике и сроках проведения Евразийского экономического форума в 2022 году. Форум проводится в государстве, председательствующем в органах ЕАЭС. Мероприятие будет приурочено к очередному заседанию Высшего Евразийского экономического совета, которое запланировано на 27 мая 2022 года в Бишкеке в очном формате", - сказала она.

Цель проведения форума - дальнейшее развитие экономического сотрудничества государств - членов ЕАЭС, кооперационных связей между компаниями союза, раскрытие экспортного потенциала стран-участниц.

"Форум ориентирован на участие в нем первых лиц государств-членов, руководителей крупного, среднего и малого бизнеса, органов государственной власти, а также руководителей и членов правительств третьих стран, представителей международных, научных и образовательных организаций, заинтересованных в развитии взаимодействия в рамках ЕАЭС", - добавила Малкина.

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Версия на азербайджанском языке Ali Avrasiya İqtisadi Şurasının iclası mayın 27-də Bişkekdə keçiriləcək

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