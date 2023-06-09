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Заседание суда по делу о похищении сына Пашиняна будет проходить в закрытом режиме

Заседание суда по делу о похищении сына Пашиняна будет проходить в закрытом режиме Заседание суда по делу о похищении сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна - Ашота Пашиняна будет проходить в закрытом режиме.
В регионе
9 июня 2023 г. 11:46
Заседание суда по делу о похищении сына Пашиняна будет проходить в закрытом режиме

Заседание суда по делу о похищении сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна - Ашота Пашиняна будет проходить в закрытом режиме.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщил адвокатам обвиняемой в похищении Гаяне Акопян (Мартиросян) сотрудник суда.

"Защита не представляла ходатайства о проведении заседания в закрытом режиме. Мы должны понять, по какой причине суд принял такое решение", - заявила адвокат Акопян (Мартиросян) Вардуи Элбакян.

Она добавила, что сторона защиты намеревалась представить несколько ходатайств, в том числе о самоотводе судьи Манвела Шахбазяна.

Между тем, Ашот Пашинян перед началом заседания в пятницу заявил журналистам о том, что инцидент с его похищением должен получить правовую оценку.

"Я склоняю голову перед всеми родителями всех погибших, в том числе и госпожой Гаяне, но перед законом все равны, и все действия должны получить правовую оценку", – отметил он.

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