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    Заседание специальной рабочей группы по правовому статусу Каспия пройдет в Тегеране

    Азербайджанскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов

    Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ 47-е заседание специальной рабочей группы по правовому статусу Каспия  пройдет 23 октября в столице Ирана Тегеране. Как сообщает Report со ссылкой на İRNA, cпециальные представители и заместители министров иностранных дел пяти прикаспийских стран - Ирана, Азербайджана, России, Казахстана и Туркменистана- намерены принять участие в двухдневной встрече в Тегеране.

    Азербайджанскую делегацию на заседании возглавит заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов.

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