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Заседание комиссии по иранской ядерной сделке пройдет в Вене 16 декабря

Заседание комиссии по иранской ядерной сделке пройдет в Вене 16 декабря Заседание совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе пройдет 16 декабря в Вене.
В регионе
30 ноября 2020 г. 16:26
Заседание комиссии по иранской ядерной сделке пройдет в Вене 16 декабря
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Заседание совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе пройдет 16 декабря в Вене.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС, распространенном сегодня в Брюсселе.

"16 декабря в Вене состоится заседание совместной комиссии Совместного всеобъемлющего плана действий. Председателем совместной комиссии от имени верховного представителя ЕС Жозепа Борреля Хосепа будет генеральный секретарь Европейской службы внешних действий Хельга Мария Шмид, а в ее работе примут участие представители стран Е3+2 (Франция, Германия, Великобритания, Россия, Китай) и Ирана", - отмечается в заявлении.

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