 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Заседание Совета сотрудничества России и Турции не состоится

    Песков: Заседания не будет, оно не планируется

    Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Заседание Совета сотрудничества России и Турции не состоится. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил  пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    "Нет, его (заседания) не будет, оно не планируется", -  заявил Песков журналистам.

    Заседание Совета сотрудничества России и Турции планировалось провести 15 декабря. С этой целью Россию должен был посетить президент Турции Реджеб Тайип Эрдоган. 

    Российско-турецкие отношения резко обострились после инцидента со сбитым на турецко-сирийской границе российским Су-24.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi