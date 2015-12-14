Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Заседание Совета сотрудничества России и Турции не состоится. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет, его (заседания) не будет, оно не планируется", - заявил Песков журналистам.

Заседание Совета сотрудничества России и Турции планировалось провести 15 декабря. С этой целью Россию должен был посетить президент Турции Реджеб Тайип Эрдоган.

Российско-турецкие отношения резко обострились после инцидента со сбитым на турецко-сирийской границе российским Су-24.