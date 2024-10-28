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Заседание Совета постпредов стран СНГ пройдет в конце октября в Минске

Заседание Совета постпредов стран СНГ пройдет в конце октября в Минске Очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств - участников Содружества при уставных и других органах Содружества состоится 30 октября в Исполнительном комитете СНГ в Минске.
В регионе
28 октября 2024 г. 10:47
Заседание Совета постпредов стран СНГ пройдет в конце октября в Минске

Очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств - участников Содружества при уставных и других органах Содружества состоится 30 октября в Исполнительном комитете СНГ в Минске.

Как передает Report, об этом агентству БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Постпреды подведут итоги заседаний Совета глав МИД и Совета глав государств СНГ и наметят задачи по реализации принятых документов и достигнутых договоренностей.

На заседании будет обсуждаться выполнение дорожной карты по реализации инициатив, в части сотрудничества в политической, гуманитарной и социальной сферах, высказанных главами делегаций в ходе заседаний Совета глав государств, Совета глав правительств, Совета министров иностранных дел и Экономического совета СНГ.

Кроме того, на встрече планируется рассмотреть ход выполнения плана мероприятий на 2023-2025 годы по реализации меморандума об углублении взаимодействия между Исполнительным комитетом СНГ и Евразийской экономической комиссией.

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