Заседание Совета постпредов стран СНГ пройдет в конце октября в Минске

Очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств - участников Содружества при уставных и других органах Содружества состоится 30 октября в Исполнительном комитете СНГ в Минске.

Очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств - участников Содружества при уставных и других органах Содружества состоится 30 октября в Исполнительном комитете СНГ в Минске.

Как передает Report, об этом агентству БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.



Постпреды подведут итоги заседаний Совета глав МИД и Совета глав государств СНГ и наметят задачи по реализации принятых документов и достигнутых договоренностей.



На заседании будет обсуждаться выполнение дорожной карты по реализации инициатив, в части сотрудничества в политической, гуманитарной и социальной сферах, высказанных главами делегаций в ходе заседаний Совета глав государств, Совета глав правительств, Совета министров иностранных дел и Экономического совета СНГ.



Кроме того, на встрече планируется рассмотреть ход выполнения плана мероприятий на 2023-2025 годы по реализации меморандума об углублении взаимодействия между Исполнительным комитетом СНГ и Евразийской экономической комиссией.