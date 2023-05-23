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Заседание Совета министров обороны ОДКБ пройдет в Минске 25 мая

Заседание Совета министров обороны ОДКБ пройдет в Минске 25 мая Заседание Совета министров обороны ОДКБ пройдет в Минске 25 мая.
В регионе
23 мая 2023 г. 16:23
Заседание Совета министров обороны ОДКБ пройдет в Минске 25 мая

Заседание Совета министров обороны ОДКБ пройдет в Минске 25 мая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.

По его словам, заседание пройдет под председательством главы Минобороны Беларуси Виктора Хренина.

"В заседании примут участие генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов и начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров", - указал он.

Как отметил Зайнетдинов, в ходе заседания планируется рассмотреть документы, касающиеся совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ, военно-технического сотрудничества.

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