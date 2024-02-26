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Заседание Совета глав правительств стран-участниц СНГ пройдет 24 мая в Ашхабаде

Заседание Совета глав правительств стран-участниц СНГ пройдет 24 мая в Ашхабаде Заседание Совета глав правительств стран-участниц СНГ состоится 24 мая в столице Туркменистана.
В регионе
26 февраля 2024 г. 12:58
Заседание Совета глав правительств стран-участниц СНГ пройдет 24 мая в Ашхабаде

Заседание Совета глав правительств стран-участниц СНГ состоится 24 мая в столице Туркменистана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Исполнительного комитета Содружества.

"Члены Совета постоянных полномочных представителей государств-участников Содружества [на заседании в Минске 27 февраля] рассмотрят предложения в проект повестки дня очередного заседания Совета глав правительств СНГ, которое состоится 24 мая в Ашхабаде", - говорится в сообщении.

Также постпреды обсудят выполнение дорожной карты по реализации инициатив, высказанных главами делегаций в ходе заседаний Совета глав государств, Совета глав правительств, Совета министров иностранных дел и Экономического совета СНГ, в части сотрудничества в сфере безопасности, подведут итоги внешнеполитического сотрудничества в рамках Содружества в 2023 году в контексте международного позиционирования СНГ.

Предыдущее заседание Совета глав правительств СНГ состоялось в конце октября 2023 года в Бишкеке. Тогда в заседании приняли участие главы правительств России, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, вице-премьеры Азербайджана, Армении и Туркменистана, а также представители структур Евразийского экономического союза и Исполкома Содружества.

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