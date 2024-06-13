О нас

Заседание правительства Армении перенесено на завтра

Заседание правительства Армении перенесено на завтра Сегодняшнее заседание правительства Армении перенесено на 14 июня.
В регионе
13 июня 2024 г. 09:58
Заседание правительства Армении перенесено на завтра

Сегодняшнее заседание правительства Армении перенесено на 14 июня.

Как передает Report со ссылкой на Spitnik- Армения, об этом сообщила пресс-служба правительства.

Согласно информации, встреча должна была состояться 13 июня в 11:00.

Отмечается, что сегодня премьер-министр страны Никол Пашинян будет присутствовать на итоговом обсуждении в парламенте по выполнению госбюджета, в ходе которого планируется его выступление.

Сегодня с утра участники протестного движения "Тавуш во имя Родины" пришли к зданию кабмина с целью провести очередную акцию протеста.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ermənistan hökumətinin iclası təxirə salınıb

Самое читаемое

В горах Северной Осетии потерпел крушение самолет Су-34 ВКС России
В горах Северной Осетии потерпел крушение самолет Су-34 ВКС России
11 июня 2024 г. 08:07
Турция рассчитывает на скорейшее выполнение резолюции СБ ООН о прекращении огня в Газе
Турция рассчитывает на скорейшее выполнение резолюции СБ ООН о прекращении огня в Газе
11 июня 2024 г. 01:01
СМИ: В Копенгагене неизвестный напал на премьер-министра Дании
СМИ: В Копенгагене неизвестный напал на премьер-министра Дании
7 июня 2024 г. 23:40
Вице-президент Турции анонсировал двукратное снижение инфляции к концу года
Вице-президент Турции анонсировал двукратное снижение инфляции к концу года
11 июня 2024 г. 00:04
Фидан обсудил с главами СВР и Совбеза РФ азербайджано-армянскую нормализацию
Фидан обсудил с главами СВР и Совбеза РФ азербайджано-армянскую нормализацию
10 июня 2024 г. 22:34
В США выяснили, что радарные аномалии на южном полюсе Марса порождаются пылью
В США выяснили, что радарные аномалии на южном полюсе Марса порождаются пылью
7 июня 2024 г. 23:16
Гидрометслужба Азербайджана объявила желтое предупреждение в связи с сильным ветром
Гидрометслужба Азербайджана объявила желтое предупреждение в связи с сильным ветром
8 июня 2024 г. 21:54
Парламент Армении рассмотрит отставку правительства 17 июня
Парламент Армении рассмотрит отставку правительства 17 июня
10 июня 2024 г. 20:49
Лидер армянской оппозиции призвал сторонников собраться у парламента 12 июня
Лидер армянской оппозиции призвал сторонников собраться у парламента 12 июня
10 июня 2024 г. 20:31
Полиция ликвидировала устроившего на западе Москвы стрельбу
Полиция ликвидировала устроившего на западе Москвы стрельбу
6 июня 2024 г. 14:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi