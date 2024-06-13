Заседание правительства Армении перенесено на завтра

Сегодняшнее заседание правительства Армении перенесено на 14 июня.
Как передает Report со ссылкой на Spitnik- Армения, об этом сообщила пресс-служба правительства.
Согласно информации, встреча должна была состояться 13 июня в 11:00.
Отмечается, что сегодня премьер-министр страны Никол Пашинян будет присутствовать на итоговом обсуждении в парламенте по выполнению госбюджета, в ходе которого планируется его выступление.
Сегодня с утра участники протестного движения "Тавуш во имя Родины" пришли к зданию кабмина с целью провести очередную акцию протеста.