Заседание по Афганистану пройдет в конце сентября в Казани

Заседание "московского" формата по Афганистану состоится 29 сентября в Казани.

Заседание "московского" формата по Афганистану состоится 29 сентября в Казани.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в рамках Восточного экономического форума.

"Это будет очередное, V заседание "московского" формата консультаций по Афганистану с участием ключевых заинтересованных региональных игроков", - заявила она.

По ее словам, на встрече планируется обсуждение текущей обстановки в Афганистане, обеспечение региональной безопасности, постконфликтного восстановления страны. По итогам мероприятия ожидается принятие совместного заявления сторон.