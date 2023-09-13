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Заседание по Афганистану пройдет в конце сентября в Казани

Заседание по Афганистану пройдет в конце сентября в Казани Заседание "московского" формата по Афганистану состоится 29 сентября в Казани.
В регионе
13 сентября 2023 г. 10:53
Заседание по Афганистану пройдет в конце сентября в Казани

Заседание "московского" формата по Афганистану состоится 29 сентября в Казани.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в рамках Восточного экономического форума.

"Это будет очередное, V заседание "московского" формата консультаций по Афганистану с участием ключевых заинтересованных региональных игроков", - заявила она.

По ее словам, на встрече планируется обсуждение текущей обстановки в Афганистане, обеспечение региональной безопасности, постконфликтного восстановления страны. По итогам мероприятия ожидается принятие совместного заявления сторон.

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Версия на английском языке Kazan to host meeting on Afghanistan in late September

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