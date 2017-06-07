Заседание парламента в Тегеране проходит в обычном режиме

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Парламентская сессия проходит в обычном режиме, несмотря на стрельбу у здания парламента в Тегеране, сообщает Report со ссылкой на Mehr.

По информации СМИ, парламентская сессия проходит в нормальном режиме, идет трансляция по национальному радио, несмотря на стрельбу.

В парламенте Ирана идет перестрелка. По сообщениям СМИ, в результате нападения четырех неизвестных на здание парламента погиб один сотрудник безопасности, восемь получили ранения.