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    Заседание парламента в Тегеране проходит в обычном режиме

    Идет трансляция заседания по национальному радио

    Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Парламентская сессия проходит в обычном режиме, несмотря на стрельбу у здания парламента в Тегеране, сообщает Report со ссылкой на Mehr. 

    По информации СМИ, парламентская сессия проходит в нормальном режиме, идет трансляция по национальному радио, несмотря на стрельбу.

    В парламенте Ирана идет перестрелка. По сообщениям СМИ, в результате нападения четырех неизвестных на здание парламента погиб один сотрудник безопасности, восемь получили ранения.

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