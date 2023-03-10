Заседание парламента Грузии пройдет на фоне акции

Заседание парламента Грузии начнется в 12:00, до этого пройдет заседание бюро, на котором будут определены вопросы, которые рассмотрят на заседании.

Заседание парламента Грузии начнется в 12:00, до этого пройдет заседание бюро, на котором будут определены вопросы, которые рассмотрят на заседании.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Грузия.

Предположительно, одним из вопросов будет голосование за проект "О прозрачности иностранного влияния", предполагающий объявления агентами иностранного влияние всех СМИ и НПО, 20% финансирование которых идет из-за рубежа.

Заседание будет проходить на фоне акции протеста, которая начнется в 11:00. В самом парламенте усилят меры безопасности – доступ в здание будет возможен лишь для депутатов и аккредитованных журналистов по предварительному согласованию с пресс-службой парламента.

Утром 9 марта правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и общественная организация "Сила народа", инициировавшая законопроект, приняли решение отозвать проекты об "иноагентах" из парламента.

Согласно регламенту, принятый в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", возможно только провалить, а вот второй проект, американская версия, которая не принята парламентом, будет отозван.