Заседание парламента Грузии проходит на фоне акции протеста

Заседание парламента Грузии проходит на фоне акции протеста

25 июня, 2019 13:48

https://report.az/storage/news/b3961f315217f58d12b85fe5dc40e11c/83e98d60-cdbb-4557-9871-74c07bdba53f_292.jpg В Тбилиси, недалеко от здания парламента Грузии, проводится акция протеста. Как сообщает грузинское бюро Report, митингующие требуют отставки министра внутренних дел Георгия Гахария. Помимо граждан, на акции присутствуют члены оппозиционного объединения "Сила в единстве". В руках у митингующих плакаты с изображением председателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили в образе Гаддафи. На территорию привлечено большое количество сотрудников полиции. На данный момент в парламенте проходит пленарное заседание. Депутаты должны избрать нового спикера.

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