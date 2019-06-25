 Наверх

Заседание парламента Грузии проходит на фоне акции протеста

Заседание парламента Грузии проходит на фоне акции протеста

В Тбилиси, недалеко от здания парламента Грузии, проводится акция протеста.

Как сообщает грузинское бюро Report, митингующие требуют отставки министра внутренних дел Георгия Гахария

Помимо граждан, на акции присутствуют члены оппозиционного объединения "Сила в единстве".

В руках у митингующих плакаты с изображением председателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили в образе Гаддафи. 

На территорию привлечено большое количество сотрудников полиции.

На данный момент в парламенте проходит пленарное заседание. Депутаты должны избрать нового спикера.  

Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Читайте также


Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi