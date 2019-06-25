Заседание парламента Грузии проходит на фоне акции протеста

В Тбилиси, недалеко от здания парламента Грузии, проводится акция протеста.
Как сообщает грузинское бюро Report, митингующие требуют отставки министра внутренних дел Георгия Гахария.
Помимо граждан, на акции присутствуют члены оппозиционного объединения "Сила в единстве".
В руках у митингующих плакаты с изображением председателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили в образе Гаддафи.
На территорию привлечено большое количество сотрудников полиции.
На данный момент в парламенте проходит пленарное заседание. Депутаты должны избрать нового спикера.
Cəmilə BabayevaАвтор новости