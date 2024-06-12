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Заседание парламента Армении прервалось из-за потасовки между депутатами

Заседание парламента Армении прервалось из-за потасовки между депутатами Заседание армянского парламента прервалось из-за потасовки между оппозиционными и провластными депутатами, которая началась после того, как премьер-министр Никол Пашинян назвал некоторых генералов "трусами и дезертирами".
В регионе
12 июня 2024 г. 19:54
Заседание парламента Армении прервалось из-за потасовки между депутатами

Заседание армянского парламента прервалось из-за потасовки между оппозиционными и провластными депутатами, которая началась после того, как премьер-министр Никол Пашинян назвал некоторых генералов "трусами и дезертирами".

Как передает Report, трансляцию заседания ведут местные новостные порталы.

"Многие из тех генералов, о которых вы [оппозиция] говорите, пили тосты за родину. Как только началось наступление, звонили мне о просьбе вывезти их. Они трусы и дезертиры", - сказал Пашинян, после чего началась перепалка, переросшая в небольшую потасовку.

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Версия на английском языке ВидеоArmenian parliament session descends into brawl
Версия на азербайджанском языке ВидеоErmənistan parlamentinin iclası deputatlar arasında davaya görə yarımçıq qalıb

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