Заседание парламента Армении не состоялось

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Заседание одиннадцатой сессии Национального Собрания Армении пятого созыва планирующееся на сегодня не состоялось из-за отсутствия кворума. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, для участия на заседании зарегистрировались всего 16 депутатов, в то время как для обеспечения кворума необходимо присутствие 66 парламентариев.

Напомним, четырехдневные заседания НС Армении 20-23 марта также не состоялись из-за отсутствия кворума.

Первое заседание нового парламента Армении состоится 27 апреля.