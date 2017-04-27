Заседание мониторингового комитета ПАСЕ в 2018 году пройдет в Грузии

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Заседание мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы состоится в Грузии летом 2018 года. Как сообщает Report, cоответствующее решение было принято на заседании комитета в Страсбурге, где проходит весенняя сессии ПАСЕ. На заседании мониторингового комитета европейские депутаты рассматривают промежуточный отчет о политических процессах в Грузии, в том числе о запланированных поправках в Конституцию Грузии.

Традиционно заседания мониторингового комитета проводятся в Страсбурге или в Париже. Однако раз в году регламент позволяет депутатам устроить выездное заседание.

Мониторинговый комитет ПАСЕ занимается вопросами мониторинга процесса выполнения обязательств стран-членов Совета Европы перед организацией.