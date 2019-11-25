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Заседание комиссии по иранской ядерной сделке пройдет 6 декабря в Вене

Заседание комиссии по иранской ядерной сделке пройдет 6 декабря в Вене
​Заседание совместной комиссии по ядерной сделке на уровне заместителей министров иностранных дел запланировано на 6 декабря
© Getty

Заседание совместной комиссии по ядерной сделке на уровне заместителей министров иностранных дел запланировано на 6 декабря.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"6 декабря пройдет заседание совместной комиссии по ядерной сделке на уровне заместителей министров иностранных дел при участии Ирана и стран "4+1" (РФ, Великобритания, Германия, Китай и Франция - ред.) ", - заявил А.Мусави.

По его словам, "вероятнее всего, оно пройдет в Вене".

Напомним, что 6 ноября Иран начал закачивать газ в центрифуги на объекте в Фордо, что фактически означает начало четвертого этапа сокращения обязательств, взятых им на себя в рамках ядерной сделки.

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