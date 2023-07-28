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Заседание комиссии по 44-дневной войне с участием экс-главы МО Армении будет закрытым

Заседание комиссии по 44-дневной войне с участием экс-главы МО Армении будет закрытым Заседание комиссии по изучению обстоятельств 44-дневной войны с участием арестованного экс-министра обороны Давида Тонояна будет проводиться в закрытом режиме. Заседание будет проходить два дня - 1-2 августа.
В регионе
28 июля 2023 г. 11:03
Заседание комиссии по 44-дневной войне с участием экс-главы МО Армении будет закрытым

Заседание комиссии по изучению обстоятельств 44-дневной войны с участием арестованного экс-министра обороны Давида Тонояна будет проводиться в закрытом режиме. Заседание будет проходить два дня - 1-2 августа.

Как передает Report, об этом пишет газета "Грапарак" со ссылкой на собственные источники.

Ранее стало известно, что суд разрешил Тонояну участвовать в обсуждении комиссии, он пойдет в парламент в сопровождении сотрудника уголовно-исполнительного учреждения.

Еще несколько месяцев назад экс-министр заявлял, что согласится отвечать на вопросы только перед телекамерами и в присутствии премьера-министра Никола Пашиняна. Однако сейчас, как пишет издание, Тоноян передумал.

Напомним, в заседании комиссии уже дважды принял участие Пашинян. До этого в комиссию были приглашены экс-глава МИД Зограб Мнацаканян, бывший и действующий начальники Генштаба ВС - Оник Гаспарян и Эдвард Асрян, другие высокопоставленные лица.

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