Заседание комиссии по 44-дневной войне с участием экс-главы МО Армении будет закрытым

Заседание комиссии по изучению обстоятельств 44-дневной войны с участием арестованного экс-министра обороны Давида Тонояна будет проводиться в закрытом режиме. Заседание будет проходить два дня - 1-2 августа.

Заседание комиссии по изучению обстоятельств 44-дневной войны с участием арестованного экс-министра обороны Давида Тонояна будет проводиться в закрытом режиме. Заседание будет проходить два дня - 1-2 августа.

Как передает Report, об этом пишет газета "Грапарак" со ссылкой на собственные источники.

Ранее стало известно, что суд разрешил Тонояну участвовать в обсуждении комиссии, он пойдет в парламент в сопровождении сотрудника уголовно-исполнительного учреждения.

Еще несколько месяцев назад экс-министр заявлял, что согласится отвечать на вопросы только перед телекамерами и в присутствии премьера-министра Никола Пашиняна. Однако сейчас, как пишет издание, Тоноян передумал.

Напомним, в заседании комиссии уже дважды принял участие Пашинян. До этого в комиссию были приглашены экс-глава МИД Зограб Мнацаканян, бывший и действующий начальники Генштаба ВС - Оник Гаспарян и Эдвард Асрян, другие высокопоставленные лица.