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    Заседание группы по правовому статусу Каспия пройдет в Ашхабаде

    Соответствующее распоряжение подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов на заседании туркменского правительства

    Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Сорок девятое заседание специальной рабочей группы по разработке Конвенции по правому статусу Каспийского моря, на уровне замминистров иностранных дел прикаспийских государств, состоится в Ашхабаде 1-2 июня этого года, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Соответствующее распоряжение подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов на заседании туркменского правительства.

    Ответственными ведомствами за проведение этой встречи назначены МИД Туркменистана и государственное предприятие по вопросам Каспийского моря при президенте страны.

    В ходе встречи стороны продолжат поиск взаимоприемлемых решений по вопросу принятия согласованного документа, определяющего правовой статус Каспия.

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