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Заседание Евразийского межправсовета в узком составе проходит в Алматы

Заседание Евразийского межправсовета в узком составе проходит в Алматы В Алматы началось заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе.
В регионе
2 февраля 2024 г. 13:38
Заседание Евразийского межправсовета в узком составе проходит в Алматы

В Алматы началось заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.

После этого состоится заседание совета в расширенном составе и будет подписан ряд документов. Заседание пройдет под председательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна с участием глав правительств ЕАЭС и председателя коллегии ЕЭК Бакытжана Сагинтаева.

В Евразийской экономической комиссии сообщили о том, что будут обсуждены 12 вопросов - перспективы развития интегрированной информационной системы ЕАЭС, реализация совместного проекта "Евразийский агроэкспресс", интеграционное взаимодействие железных дорог стран ЕАЭС и другие темы.

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Версия на английском языке Eurasian Intergovernmental Council's meeting kicks off in Almaty
Версия на азербайджанском языке Almatıda Avrasiya Hökumətlərarası Şurasının iclası başlayıb

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