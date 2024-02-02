Заседание Евразийского межправсовета в узком составе проходит в Алматы

В Алматы началось заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе.

В Алматы началось заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.

После этого состоится заседание совета в расширенном составе и будет подписан ряд документов. Заседание пройдет под председательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна с участием глав правительств ЕАЭС и председателя коллегии ЕЭК Бакытжана Сагинтаева.

В Евразийской экономической комиссии сообщили о том, что будут обсуждены 12 вопросов - перспективы развития интегрированной информационной системы ЕАЭС, реализация совместного проекта "Евразийский агроэкспресс", интеграционное взаимодействие железных дорог стран ЕАЭС и другие темы.