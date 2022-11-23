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Зась: В рамках ОДКБ подготовлен проект решения об оказании помощи Армении

Зась: В рамках ОДКБ подготовлен проект решения об оказании помощи Армении Проект решения об оказании помощи Армении согласован в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
В регионе
23 ноября 2022 г. 12:32
Зась: В рамках ОДКБ подготовлен проект решения об оказании помощи Армении

Проект решения об оказании помощи Армении согласован в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом генсек ОДКБ Станислав Зась заявил на совместном заседании совета глав МИД, Минобороны и комитета секретарей Совбезов государств-участников ОДКБ в Ереване.

Зась отметил, что на армяно-азербайджанской границе сохраняется напряженность.

"Нами согласован проект решения о совместных мерах по оказанию помощи Армении. Подготовлены документы на основании выводов, предложений мониторинговой миссии ОДКБ", - сказал он.

Отметим, что 23 ноября в Ереване состоится также саммит ОДКБ.

В состав ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

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