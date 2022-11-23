Зась: ОДКБ проведет тактико-специальные учения

В рамках Организации Договора о коллективной безопасности в ближайшее время пройдут тактико-специальные учения

В рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в ближайшее время пройдут тактико-специальные учения.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявил генеральный секретарь организации Станислав Зась.

"В ближайшее время планируется проведение ряда тактических и тактико-специальных учений. В их замысел будут включены элементы миротворчества, противодействия терроризму и реагирования на кризисные и чрезвычайные ситуации",- сказал он.

По его словам, в арсенале ОДКБ уже созданы и совершенствуются эффективные механизмы по противодействию терроризму, незаконной миграции и обороту наркотиков.

Сегодня в Ереване проходит совместное заседание глав МИД, Минобороны и секретарей Совбезов государств ОДКБ. 23 ноября в столице Армении также состоится саммит ОДКБ.