Зарубежные лидеры поздравили президента Туркменистана с Новрузом

Главы ряда зарубежных стран направили поздравительные послания на имя президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова по случаю Международного дня Новруз.
Как сообщает Report, президент США Джо Байден в своей поздравительной телеграмме отметил, что его администрация с нетерпением ожидает продолжения работы с Туркменистаном над достижением общих целей по линии безопасности, сокращения вредных выбросов, продвижения экономического сотрудничества и развития энергетики на Каспии.
Председатель КНР Си Цзиньпин отметил в своем поздравительном послании, что лично уделяет большое внимание развитию туркмено-китайских связей и готов прилагать совместные усилия для углубления взаимовыгодного партнерства.
Вместе с пожеланиями крепкого здоровья и успехов в работе глава Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул в своем послании свою уверенность в том, что отношения дружбы, добрососедства и сотрудничества между Азербайджаном и Туркменистаном будут развиваться и укрепляться.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил убежденность, что туркмено-таджикские отношения дружбы и взаимовыгодного сотрудничества будут развиваться и далее, следуя добрым традициям Новруза и в соответствии с коренными интересами народов двух стран.
Глава Кыргызстана Садыр Жапаров пожелал в своей телеграмме, чтобы Новруз, который прославляет величине культур стран региона и лучшие их традиции, укрепил дружбу нардов Туркменистана и Кыргызстана, принес благополучие и процветание.
Также поздравительные послания на имя президента Сердара Бердымухамедова направили премьер Госсовета КНР Ли Кэцян и генсек Организации тюркских государств Багдад Амреев.