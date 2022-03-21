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Зарубежные лидеры поздравили президента Туркменистана с Новрузом

Зарубежные лидеры поздравили президента Туркменистана с Новрузом Главы ряда зарубежных стран направили поздравительные послания на имя президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова по случаю Международного дня Новруз.
В регионе
21 марта 2022 г. 12:06
Зарубежные лидеры поздравили президента Туркменистана с Новрузом

Главы ряда зарубежных стран направили поздравительные послания на имя президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова по случаю Международного дня Новруз.

Как сообщает Report, президент США Джо Байден в своей поздравительной телеграмме отметил, что его администрация с нетерпением ожидает продолжения работы с Туркменистаном над достижением общих целей по линии безопасности, сокращения вредных выбросов, продвижения экономического сотрудничества и развития энергетики на Каспии.

Председатель КНР Си Цзиньпин отметил в своем поздравительном послании, что лично уделяет большое внимание развитию туркмено-китайских связей и готов прилагать совместные усилия для углубления взаимовыгодного партнерства.

Вместе с пожеланиями крепкого здоровья и успехов в работе глава Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул в своем послании свою уверенность в том, что отношения дружбы, добрососедства и сотрудничества между Азербайджаном и Туркменистаном будут развиваться и укрепляться.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил убежденность, что туркмено-таджикские отношения дружбы и взаимовыгодного сотрудничества будут развиваться и далее, следуя добрым традициям Новруза и в соответствии с коренными интересами народов двух стран.

Глава Кыргызстана Садыр Жапаров пожелал в своей телеграмме, чтобы Новруз, который прославляет величине культур стран региона и лучшие их традиции, укрепил дружбу нардов Туркменистана и Кыргызстана, принес благополучие и процветание.

Также поздравительные послания на имя президента Сердара Бердымухамедова направили премьер Госсовета КНР Ли Кэцян и генсек Организации тюркских государств Багдад Амреев.

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