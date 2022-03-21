Зарубежные лидеры поздравили президента Туркменистана с Новрузом

Главы ряда зарубежных стран направили поздравительные послания на имя президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова по случаю Международного дня Новруз.

Главы ряда зарубежных стран направили поздравительные послания на имя президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова по случаю Международного дня Новруз.

Как сообщает Report, президент США Джо Байден в своей поздравительной телеграмме отметил, что его администрация с нетерпением ожидает продолжения работы с Туркменистаном над достижением общих целей по линии безопасности, сокращения вредных выбросов, продвижения экономического сотрудничества и развития энергетики на Каспии.

Председатель КНР Си Цзиньпин отметил в своем поздравительном послании, что лично уделяет большое внимание развитию туркмено-китайских связей и готов прилагать совместные усилия для углубления взаимовыгодного партнерства.

Вместе с пожеланиями крепкого здоровья и успехов в работе глава Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул в своем послании свою уверенность в том, что отношения дружбы, добрососедства и сотрудничества между Азербайджаном и Туркменистаном будут развиваться и укрепляться.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил убежденность, что туркмено-таджикские отношения дружбы и взаимовыгодного сотрудничества будут развиваться и далее, следуя добрым традициям Новруза и в соответствии с коренными интересами народов двух стран.

Глава Кыргызстана Садыр Жапаров пожелал в своей телеграмме, чтобы Новруз, который прославляет величине культур стран региона и лучшие их традиции, укрепил дружбу нардов Туркменистана и Кыргызстана, принес благополучие и процветание.

Также поздравительные послания на имя президента Сердара Бердымухамедова направили премьер Госсовета КНР Ли Кэцян и генсек Организации тюркских государств Багдад Амреев.