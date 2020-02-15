Зариф заявил, что США и Иран были близки к войне

США и Иран подошли близко к началу войны после убийства американцами командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом заявил в опубликованном в пятницу интервью телекомпании NBC иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф.

"Мы были очень близки к войне, потому что Соединенные Штаты инициировали акт агрессии против Ирана. Они не могли противостоять Сулеймани на поле боя, поэтому они нанесли удар под покровом ночи, применив беспилотник, запущенный с автомобиля, предназначенного для выполнения миссии по установлению мира.

Иран отреагировал очень взвешенно, нанеся удар по военной базе, с которой была проведена операция в отношении Сулеймани. Мы хотели продемонстрировать Соединенным Штатам, что Иран нельзя загнобить и действия против Ирана будут иметь последствия. Я считаю, что администрация США страдает от последствий ложных представлений и дезинформации об Иране. Я считаю, что это может вызвать катастрофу", - предостерег Зариф.